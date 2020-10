Za volan brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom kokaina

V ponedeljek popoldne so policisti v Bovcu imeli v postopku 32-letnega voznika osebnega avtomobila z območja PU Ljubljana, za katerega se je izkazalo, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, potekla pa mu je tudi veljavnost prometnega dovoljenja za motorno vozilo. Ker je kazal znake omamljenosti, so policisti vozniku odredili hitri test, ki je sume potrdil. Bil je pozitiven na kokain, zato so mu odredili še strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je voznik zatem odločno odklonil. Avto so mu zasegli, njega pa zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov čaka srečanje s sodnikom, je sporočil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.



Danes dopoldne so enak hitri test policisti uporabili pri Novi Gorici. Obravnavali so 32-letnega voznika tovornega vozila in tudi pri njem je bil test pozitiven, le da v njegovem primeru niso odkrili kokaina, pač pa kanabis. In tako kot bovški "junak" je tudi ta odklonil strokovni pregled. Zaradi kršitev so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo, proti njemu pa bo podan tudi obdolžilni predlog na okrajno sodišče, je sporočil Božnik.

Ob tem je dodal opozorilo, da je vožnja pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. "Omenjene psihoaktivne substance zmanjšujejo človekove sposobnosti zaznavanja in predelave informacij, sposobnosti učinkovitega mišljenja in ustrezne motorične reakcije. Tako neposredno vplivajo na zmanjšanje prometne varnosti in povečajo možnost povzročitve prometne nesreče," je poudaril. "Uživalci prepovedanih drog pogosto v prometu ne reagirajo dovolj hitro oz. pravočasno, imajo moteno koncentracijo, so nepozorni pri prehitevanju, saj je motena njihova ocena časa in razdalje, imajo omejeno gibljivost oči, prepozno zavirajo. Pogosto je opaziti tudi povečano pripravljenost za tveganje, agresijo do okolice oziroma soudeležencev v prometu," je še dodal.