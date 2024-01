Za volan sedel z okoli 2,1 promila v krvi in brez opravljenega vozniškega izpita

Škofjeloški policisti so bili v soboto nekaj čez polnoč obveščeni o prometni nesreči na območju Selc, kjer je 33-letni voznik med vožnjo z avtomobilom oplazil avtomobil druge voznice, ki je peljala v nasprotni smeri. Voznik se na kraju ni ustavil, temveč je z vožnjo nadaljeval. Kmalu zatem so ga izsledili policisti.

Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola (1.02 mg/l, kar je okoli 2,1 promil) in brez opravljenega vozniškega dovoljenja. Odrejen mu je bil strokovni pregled. Je pa Policija sporočila še, da so bili b obeh avtomobilih tudi sopotniki. Odredili so mu pridržanje do 12 ur, proti njemu pa vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Pijan je vozil tudi 21-letnik, ki je podrl več prometnih znakov

So pa škofjeloški policisti v soboto okoli polnoči prihiteli na kraj še ene prometne nesreče. V tem primeru 21-letnik, ki je prav tako vozil pijan (0,50 mg/l), na mokrem vozišču ni zvozil desnega ovinka, zato je zapeljal s ceste in podrl več prometnih znakov na avtobusni postaji v Škofji Loki. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in mu za 24 ur odvzeli vozniško dovoljenje. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.