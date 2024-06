Za volan sedel z 'več kot štirimi promili' alkohola

Žal pa omenjeni ni bil edini alkoholizirani voznik. V noči iz sobote na nedeljo so policisti v Črnomlju zaradi nezanesljive vožnje ustavili 52-letnega voznika osebnega avtomobila. Ker so posumili, da vozi pod vplivom alkohola, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,04 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Z rezultatom se ni strinjal, zato so mu odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil in se začel razburjati. Ker ni upošteval ukazov, so ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo.

V nedeljo popoldne pa so v Novem mestu zasegli avtomobil 54-letnemu Novomeščanu. Pri kontroli so namreč ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, da so na avtu tablice drugega vozila, za nameček pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,07 mg/l alkohola v izdihane zraku. Uvedli so prekrškovni postopek za šest različnih kršitev, je o policijski "beri" zapisal predstavnik PIU Novo mesto Robert Perc.

Avtomobil so v petek popoldne v Dolenjem Boštanju zasegli tudi 39-letniku, ki ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je odklonil. Za vožnjo brez vozniškega dovoljenja je predvidena globa 500 evrov, zaradi odklona preizkusa pa še 1.200 evrov in dodatnih 18 kazenskih točk, je pojasnil Perc.

Brez avtomobila je v soboto ostal tudi 16-letnik iz okolice Metlike, ker ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.