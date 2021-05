Za voznika naj bi bil usoden zastoj srca

Kot so sporočili s PU Koper, se je nesreča zgodila zgodaj zjutraj. Policisti so ugotovili, da je moški iz neznanega razloga, v blagem desnem ovinku zapeljal levo, v obcestni jarek in tam obstal. Policisti, ki so prvi posredovali na kraju, so moškega oživljali, vendar brez uspeha.

Po oceni zdravnika je smrt osebe najverjetneje nastopila zaradi zastoja srca. Za voznika je bila odrejena sanitarna obdukcija.

Zaradi ogleda prometne nesreče in odstranjevanja njenih posledic je bil promet na cesti delno oviran do 7.24, so še sporočili s policije.