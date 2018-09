30-letni voznik umrl po trčenju v nosilni steber nadvoza in drevo

Na regionalni cesti Črnomelj–Metlika pred naseljem Vranoviči je 30-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v nosilni steber nadvoza, od tu pa je vozilo odbilo v drevo ob vozišču. Ukleščenega voznika so rešili gasilci, reševalci pa so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb kasneje umrl.

V četrtek ob 23.30 se je v okolici Črnomlja zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Kot je zapisano na spletnih straneh Policije, je 30-letni voznik osebnega avtomobila na regionalni cesti Črnomelj–Metlika pred naseljem Vranoviči zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v nosilni steber nadvoza, od tu pa je vozilo odbilo v drevo ob vozišču. Ob trčenju je bil voznik ukleščen v vozilu, rešili so ga gasilci PGD Črnomelj. Poškodovanca so odpeljali v novomško bolnišnico, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl.