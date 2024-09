Za 'zaposlitvijo za dame' se je skrival pekel prostitucije

Ugovarjanje sodniku, neprimerno sedenje na zatožni klopi, nato priseganje nedolžnosti z besedami: "Ničesar ne priznavam." Očitki iz obtožnice pa so, da je Sashko Krstevski pod taktirko Laure Teuta Kovče, ki je bila tedaj celo v zaporu, vodil evidenco opravljenih spolnih storitev in usmerjal prostitucijo deklet, zanje nabavljal kondome ter pobiral denar.

"Prvenstveno on smatra, da predobravnavni narok ne bi smel biti opravljen, ker je obtožnica tako pomanjkljiva, da bi morala biti zavrnjena. Ker po njegovem mnenju ni nobenih dokazov za te očitke," je komentiral njegov odvetnik Andrej Žabjek.

Sredi predobravnavnega naroka je obtoženi začel govoriti makedonsko in zatrjevati, da obtožnice preprosto ne razume. Odvetnik pa še, da bodo izpodbijali obtožnico, ki temelji na tajnem opazovanju ter prisluškovanju. "In bomo zato izločali te dokaze. Bili so pridobljeni na podlagi utemeljenega suma, ko so policisti pridobili izjavi dveh oškodovank. Izjavi sta pa zelo sporni, saj sta obe oškodovanki problematični," je dejal Žabjek.

Krivde pa danes ni priznal niti Almin Rujović, ki mu tožilstvo očita iskanje in organiziranje prihodov deklet iz Bosne in Hercegovine. Dekleta naj bi vozil na eskorte in se dogovarjal za apartmaje, potrebne za nudenje spolnih uslug. Pet mesecev mu je ponujalo tožilstvo kazni v zameno za priznanje, a je vztrajal, da za nič ni kriv.

"Kazenska sankcija se vedno izreče glede na konkretne okoliščine zadeve, glede na težo kaznivega dejanja, glede na to, na kakšen način je bilo kaznivo dejanje izvršeno, kdaj je do izvršitve prišlo, koliko časa je že od izvršenega kaznivega dejanja, od vseh drugih okoliščin in to vse vpliva na izrek kazenske sankcije," je pojasnil tožilec Matej Mavrič.

In kazen leto dni in tri mesece pogojno, ki jo je predlagal, je bila sprejemljiva za Roka Kovačiča, ki ga obtožnica bremeni, da je nad dekleti izvajal nadzor, od njih terjal denar od posredovanja pri prostituciji in jih ustrahoval ter izkoriščal njihovo slabo finančno stanje.

Zaposlitev za dame se je glasil oglas, s katerim so iskali dekleta po Balkanu za delo maserk v Sloveniji, končale pa so kot prostitutke. Izkoristili naj bi 46 žensk in tudi enega moškega. Naveza naj bi dekleta celo zaklepala v sobe in jih puščala brez hrane in vode, če niso zaslužile dovolj denarja. Trem obtoženim pa gre še očitek proizvodnje in prometa z drogo.