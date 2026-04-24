Začelo se je sojenje obtoženemu skrunitve trupla matere in goljufije

Da so novembra 2020 prejeli obvestilo o pogrešani 97-letni ženski, ki so jo sorodniki nazadnje videli živo leta 2011, so policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana javnost obvestili 23. novembra 2020.

Osumljenega, takrat 67-letnega moškega, ki je sorodnikom ves čas lažno prikazoval, da je ženska živa, in jim več let ni omogočal stikov z njo, so policisti najprej pridržali, nato pa izpustili, saj ni bilo nevarnosti, da bi dejanje ponovil. Pred tem ga policija še ni obravnavala za kazniva dejanja ali prekrške.

Po poročanju medijev je obdukcija trupla izključila, da bi bila ženska umrla zaradi kaznivega dejanja. Na račun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS in s tem državnega proračuna naj bi si moški protipravno prilastil 92.760 evrov.

Če bi obtožbe priznal, bi tožilka zaradi skrunitve trupla predlagala kazen devet mesecev zapora, zaradi goljufije leto in pol zapora oziroma enotno dveletno zaporno kazen.