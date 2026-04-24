Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Začelo se je sojenje obtoženemu skrunitve trupla matere in goljufije

Ljubljana, 24. 04. 2026 15.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Policijski trak

Ljubljančan, ki naj bi osem let v stanovanju skrival truplo matere, da je lahko z njenega bančnega računa dvigoval pokojnino in invalidnino, se ob začetku glavne obravnave na Okrožnim sodiščem v Ljubljani ni zagovarjal. Skrunitev trupla matere in obtožbe o goljufiji je na predobravnavnem naroku leta 2023 zanikal.

Da so novembra 2020 prejeli obvestilo o pogrešani 97-letni ženski, ki so jo sorodniki nazadnje videli živo leta 2011, so policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana javnost obvestili 23. novembra 2020.

Osumljenega, takrat 67-letnega moškega, ki je sorodnikom ves čas lažno prikazoval, da je ženska živa, in jim več let ni omogočal stikov z njo, so policisti najprej pridržali, nato pa izpustili, saj ni bilo nevarnosti, da bi dejanje ponovil. Pred tem ga policija še ni obravnavala za kazniva dejanja ali prekrške.

Po poročanju medijev je obdukcija trupla izključila, da bi bila ženska umrla zaradi kaznivega dejanja. Na račun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS in s tem državnega proračuna naj bi si moški protipravno prilastil 92.760 evrov.

Če bi obtožbe priznal, bi tožilka zaradi skrunitve trupla predlagala kazen devet mesecev zapora, zaradi goljufije leto in pol zapora oziroma enotno dveletno zaporno kazen.

sojenje skrunitev trupla goljufija Ljubljana

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669