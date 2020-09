Začetek zahtevnega sojenja trojici, ki naj bi tihotapila kar 302 kg heroina

Aprila leta 2018 so cariniki v Luki Koper odkrili kar 302 kilograma heroina izredne čistosti. Združba, ki je tihotapila heroin med lepilom za keramiko, bi s prodajo na črnem trgu zaslužila od 30 do 50 milijonov evrov. Leto dni po zasegu je policija aretirala dva osumljenca, kmalu za tem pa še naročnika pošiljke, danes pa se je začela glavna obravnava v sojenju trojici. Glede na obsežnosti spisa in dokaznega gradiva se obeta dolgotrajen proces.

Na koprskem okrožnem sodišču se je začela glavna obravnava v sojenju Arisu Alibašiću, Gregorju Setnikarjuin Aleksandru Vettorazziju. Po obtožnici naj bi ti pri tihotapljenju več kot 300 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v koprskem pristanišču, delovali kot hudodelska združba. Nihče od trojice se še ni zagovarjal. icon-expand Zaseženi paketi heroina, ki so bili skriti med pošiljko lepila za keramiko. FOTO: PU Koper Cariniki so aprila 2018 v koprskem pristanišču v zabojniku, ki je prispel na turški ladji, najprej pa je bil vkrcan v Iranu, med lepilom za keramiko odkrili 302 kilograma heroina izredne čistosti. Ta bi po ocenah policije lahko preprodajalcem prinesel od 30 do 50 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. PREBERI ŠE Kriminalistične preiskave povezane z zasegom 300 kilogramov iranskega heroina Policija je maja lani prijela Setnikarja in Alibašića, kasneje pa še domnevnega naročnika pošiljke heroina, podjetnika Aleksandra Vettorazzija. Vsi trije so v priporu, še en osumljenec pa je na begu. Trojica je pri organizaciji in izvedbi prevoza heroina delovala kot hudodelska združba, za organizacijo operacije pa je poskrbel Vettorazzi, je v predstavitvi obtožnice povzela tožilka Janja Hvala. Nihče od trojice se danes ni zagovarjal, je pa Vettorazzi napovedal, da bo svoj zagovor podal na naslednjem naroku 24. septembra. Takrat bo sodišče predvidoma zaslišalo tudi prvi priči. Zaradi obsežnosti spisa in dokaznega gradiva se sicer obeta dolgotrajen proces. Predsednik senata Matevž Gros je danes tako razpisal dodatne naroke glavne obravnave, vse do sredine decembra.