Zadrska policija odkrila do zdaj največjo plantažo marihuane na tem območju

Zadrski policisti so maja 2021 sprožili kriminalistično preiskavo nad 58-letnim hrvaškim državljanom, ki je gojil 20.000 sadik industrijske konoplje na območju desetih hektarjev. Odkrili so, da je na območju 21.000 kvadratnih metrov zasadil 7728 sadik, ki presegajo dovoljeno količino psihoaktivne snovi tetrahidrokanabinola (THC), ki je dovoljena za gojenje industrijske konoplje. Do zdaj so bile izvedene številne preiskave v sodelovanju s pristojnim državnim odvetništvom v Zadru. Večje količine sadik so vzeli tudi na strokovni pregled. Zaradi suma, da je 58-letnik storil kaznivo dejanje, je bila zoper njega vložena kazenska ovadba.