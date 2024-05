Zadeva Marina: obtoženi spoznani za krive, Racmanu štiri leta in pol zapora

Senat Okrožnega sodišča v Kopru je štiri obtožene za zlorabo prostitucije v novogoriškem klubu Marina, ki naj bi delovali kot hudodelska združba, spoznal za krive. Sergeju Racmanu je prisodilo štiri leta in šest mesecev, Jožetu Kojcu in Dejanu Šurbku po štiri leta in štiri mesece, Vesni Ternovec pa dve leti in dva meseca zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Odločitev o vračilu protipravno pridobljene koristi je sodišče preložilo na drugi postopek, saj je družba Cratos del koristi prenašala na druge pravne osebe. Sodni senat je v bistvu sledil tožilstvu, ki je trdilo, da so Sergej Racman, Jože Kojc in Dejan Šurbek izdelali in izpeljali poslovni načrt, kako služiti z organiziranjem prostitucije. Čeprav so se zavedali, da je to prepovedano, so odprli lokal, v katerem se je odvijala prostitucija, pri tem pa so dejansko dejavnost prikrivali pod krinko kluba za velnes in savno. Vesna Ternovec se je v načrt vključila kasneje kot operativna vodja kluba. Obtoženci naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti izkoristili najmanj 417 deklet, ki so sprejela več kot 148.000 moških obiskovalcev.

Kot je dejala predsednica sodnega senata Tatjana Cvetičanin, so obtoženci prostitutkam določili cene in čas obvezne prisotnosti v klubu. Držali so jih tudi v ekonomsko podrejenem položaju, saj so jim v primeru kršitev teh pogojev prepovedali vstop v klub in jim tako onemogočili opravljanje dela, s katerim so se preživljale. S tem so izkoriščali že tako ranljiv ekonomski položaj deklet, ki so se za prostitucijo odločila iz socialno-ekonomskih vzrokov, je ocenilo sodišče.

