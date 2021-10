Obravnava zaradi slabega počutja brez Abramova, oče napadel fotografa

Tudi tokrat se je obravnava začela z zapleti. Ob sprva določeni uri je na okrožno sodišče prišel le obtoženi Sebastien Abramov , ponovljeno sojenje pa se bo nadaljevalo brez njegove navzočnosti, saj se je Abramov začel slabo počutiti. Še pred vstopom na sodišče pa je Gorazd Colarič , oče Sebastiena Abramova in soobtoženi v zadevi Odrezana roka, napadel enega od fotografov, ki so pred stavbo okrožnega sodišča čakali na prihod ostali obtoženih.

Po ugibanjih Abramovega odvetnika Mitja Pavčiča bi na današnji obravnavi lahko pričal izvedenec sodne medicine, saj bo v ponovljenem sojenju treba izvesti preizkus na kadavru, ki po fizičnih lastnostih najbolj ustreza Juliji Adlešič . Odvetnik meni, da se kadaver lahko išče tudi izven Slovenije in pri tem uporabi tudi druge tehnike.

Spomnimo

Začetek obravnave se je zapletel tudi 7. 10, ko bi se na okrožnem sodišču že ob 8.30 moralo začeti ponovljeno sojenje Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in Tinki Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi Odrezana roka. Sojenje je bilo zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT prestavljeno na 10. uro. Tako Adlešičeva kot Huskićeva sta naknadno opravili testiranje.

Adlešičevo in Abramova je ljubljansko okrožno sodišče 11. septembra lani spoznalo za kriva. Po oceni sodišča sta namreč po predhodnem dogovoru, da si bo Adlešičeva odrezala roko, da bi prejela visoko odškodnino, pri petih zavarovalnicah sklenila zavarovanja, po katerih bi, če bi bila 100-odstotni invalid zaradi odrezane roke, prejela 1.166.300 evrov odškodnine. Adlešičevi je prisodilo dve leti zapora, Abramovu pa tri. Za krivega je spoznalo tudi očeta Abramova Gorazda Colariča in ga pogojno obsodilo, mamo Tinko Huskić Colarič pa je sodni senat oprostil.

A višji sodniki so obsodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje na prvostopenjsko sodišče, ker so ocenili, da dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe roke Adlešičeve ni dovolj razčiščeno.