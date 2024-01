Zadrogirani voznik zbil kolesarko in pobegnil, pijan prevažal otroke ...

29. decembra nekaj po 7. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi v Dolenjem Vrhpolju voznik osebnega avtomobila zbil kolesarko in pobegnil s kraja prometne nesreče. O pobeglem vozniku so bili takoj obveščeni policisti na širšem območju. Na podlagi opisa so ga izsledili in ustavljali, vendar znakov ni upošteval, nadaljeval je z nepredvidljivo in nevarno vožnjo, v naselju vozil tudi 100 km/h in ogrožal ostale udeležence v prometu. Zoper kršitelja so uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil in mu onemogočili nadaljnjo vožnjo in ogrožanje.

Ugotovili so, da gre za 26-letnega voznika, ki je še pred prometno nesrečo, v kateri je zbil kolesarko, povzročil še eno nesrečo, ko je v Šmarju oplazil avtomobil 71-letnega voznika in prav tako nadaljeval z vožnjo. Lažje poškodovano 49-letno kolesarko so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so 26-letniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost amfetaminov in metamfetaminov. Zasegli so mu tudi vrečko s prašnato snovjo s sumom na kokain in manjšo količino prepovedane konoplje. Policisti okoliščine kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči še preiskujejo. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Kršitelj z 2,1 promila alkohola

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Zagorici pri Velikem Gabru 30. 12. okoli 20.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 35-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu odvzeli vozniško dovoljenje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan prevažal otroke

V noči na 1. 1. pa so v naselju Brezje zaradi nezanesljive vožnje ustavili 41-letnega voznika osebnega avtomobila. Kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola, je v vozilu prevažal otroke, ki niso bili primerno zavarovani z zadrževalnim sistemom. Vozil je neregistriran in tehnično nepopoln avtomobil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o motornih vozilih za omenjene kršitve določata globo v višini 2.180 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 16 kazenskih točk.

2. 1. popoldne so v Soteski zaradi nezanesljive in nevarne vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 37-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,15 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

V noči na 1. 1. 2024 pa so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Trebnjim in Mirno. Opravili so ogled in ugotovili, da je 29-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,47 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Pod vplivom alkohola tudi kolesar

Policisti PP Brežice so 2. 1. 2023 nekaj po 5. uri na regionalni cesti v Brežicah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika kolesa, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

1. 1. 2024 okoli 15.30 pa se je zgodila prometna nesreča v naselju Laze na območju PP Dolenjske Toplice. Policisti so ugotovili, da je 62-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v stanovanjsko hišo. Huje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Poškodbe vozil zaradi izstrelkov

Policisti PP Novo mesto so bili v zadnjih dneh obveščeni o poškodbah treh vozil na širšem območju Bršljina. V vseh primerih so opravili oglede poškodovanih vozil in takoj pričeli izvajati aktivnosti za razjasnitev vseh okoliščin. Prve ugotovitve kažejo, da so poškodbe nastale zaradi izstrelkov iz orožja, poškodovan ni bil nihče, nastala pa je premoženjska škoda na vozilih. Nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti.