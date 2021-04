Požar uničil hlev v Tacnu, živino uspešno rešili

Včeraj okoli 21.30 je v Tacnu zagorelo gospodarsko poslopje. Na kraj dogodka so takoj prihiteli gasilci GB Ljubljana, PGD Tacen, PGD Šentvid, PGD Dravlje in PGD Vižmarje Brod, ki so skupaj rešili 35 glav živine ter pogasili požar na objektu v velikosti 800 kvadratnih metrov. Na intervenciji je sodelovalo 19 poklicnih in 56 prostovoljnih gasilcev iz petih gasilskih enot.