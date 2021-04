Zagorel lesen objekt, v katerem je potekala rojstnodnevna zabava

Včeraj, ob 5.08 zjutraj, je v naselju Kostanjevec na območju občine Slovenska Bistrica zagorel lesen objekt v velikosti 6 krat 4 metre, so v dnevnem Pregledu dogodkov sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) medtem na spletu sicer navaja, da je bil objekt velikosti 6 krat 8 metrov. Požar, ki je zajel tudi ostrešje objekta, so pogasili gasilci PGD Zgornja Bistrica.

Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je zagorelo ob peči na trda goriva. Nastala škoda znaša okoli 10.000 evrov.

Ker se je v objektu pred nastankom požara zadrževala skupina oseb, ki so praznovale rojstni dan, policisti zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti.