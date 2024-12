Požar na Prevaljah: gasilci rešili deset odraslih, otroka in dva dojenčka

"Dim se je vertikalno širil po stopnišču in v stanovanja, kar je otežilo evakuacijo ljudem. Dve napadalni skupini sta takoj pričeli ena s preiskovanjem in reševanjem ljudi iz objekta, ena pa z gašenjem. Iz objekta smo rešili 10 odraslih oseb, mlajšega otroka in dva dojenčka ," so sporočili.

V sredo ob 20.56 so gasilci PGD Prevalje prejeli klic zaradi požara v večstanovanjskem objektu na Prevaljah. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je zagorelo v kletnih prostorih, kjer je bila delavnica.

Vse evakuirane so namestili v gasilski dom Prevalje in aktivirali reševalce Zdravstveno-reševalnega centra Koroške, ki so v nadaljnjo obravnavo v bolnišnico Slovenj Gradec odpeljali dve odrasli osebi in dojenčka. En otrok pa je skupaj s starši sam poiskal zdravniško pomoč zaradi suma zastrupitve z monoksidom.

Danes v jutranjih urah so reševalci zaradi slabega počutja in suma zastrupitve z monoksidom v bolnišnico odpeljali še dve osebi.

PGD Prevalje je na kraju sodelovalo s 24 gasilci. Ko so pogasili požar v kletnih prostorih, so začeli s sistematičnim prezračevanjem stanovanj v objektu, saj je bila v vseh prostorih povečana koncentracija ogljikovega monoksida. Na kraju so postavili gasilsko stražo, ki je merila prisotnost plinov v objektu, in prezračevala prostore. Po približno dveh urah je bila koncentracija monoksida nična in šest stanovalcev se je vrnilo nazaj v svoje domove. Na kraju je bila prisotna tudi patrulja PP Ravne na Koroškem, so pojasnili.

Danes ob 6.46 so znova dobili poziv za sproščanje ogljikovega monoksida v omenjenem objektu. "Ker sta bili dve osebi v jutranjih urah še odpeljani v bolnišnico, smo znova premerili vse prostore v objektu, kjer je bila koncentracija monoksida v bloku nična. Na kraju smo posredovali s 15 gasilci skupaj s KGZ," so še dodali.