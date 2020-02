Zagorel odpadni material v podjetju Surovina

Včeraj zvečer ob 22.28 je zagorelo na Lahovi ulici v Mariboru, v podjetju za ravnanje z odpadki. Po podatkih portala Maribor24je požar izbruhnil v podjetju Surovina, po okolici pa naj bi se valil smrdljiv vonj.

Zagorelo je približno 500 kubičnih metrov mešanega odpadnega materiala, piše Uprava za zaščito in reševanje.

Odzvali so se gasilci PGD Brezje, Pobrežje, Razvanje, Dogoše, Studenci, Maribor-mesto in Radvanje ter JZ GB Maribor, ki so požar pogasili in odmaknili 500 kubičnih metrov odpadkov. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Brezje in Pobrežje.