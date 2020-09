Zagorel trgovski objekt v Mirnu, evakuirali prebivalce dveh stanovanjskih blokov

Operativno-komunikacijski center (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica so ob 2.04 obvestili o požaru trgovskega objekta v naselju Miren (Občina Miren-Kostanjevica).

Poleg Policije so na kraju posredovali tudi gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Kostanjevica na Krasu. Kot je za 24ur.com povedal poveljnik GE Nova Gorica Simon Vendramin, so bili gasilci o požaru obveščeni ob 2.21; do kraja požara- zagorela je Mercatorjeva prodajalna - so potrebovali 14 minut. Sočasno so bili aktivirani tudi prostovoljni gasilci. "Požar je gasilo sedem naših gasilcev, ki so izvozili s tremi vozili, ter še sedem gasilcev iz PGD Kostanjevica na Krasu - skupno torej 14. Ko smo prišli na kraj, so bili pisarniški prostori, kjer je zagorelo, zelo zadimljeni. Gasilci so morali v objekt vdreti - torej razviti vhodna drsna vrata," je razložil Vendramin.

Po njegovih besedah sta pomoč nudili tudi dve policijski patrulji, ki sta pomagali evakuirati prebivalce zgornjih nadstropij objekta. To je v sporočilu za javnost potrdil tudi predstavnik za odnose z javnostmi PU Nova Gorica Dean Božnik. "Zaradi varnosti so policisti in gasilci evakuirali okoli 30 stanovalcev iz dveh stanovanjskih blokov," je sporočil. Prebivalci so se okoli 3.30 lahko nato vrnili v svoja stanovanja.

Gasilci so kasneje požar pogasili, prostore pa prezračili. Gasilski poveljnik je še dejal, da je PGD Kostanjevica na Krasu prevzelo sanacijo materiala, ki je zagorel, do 6. ure pa je na kraju ostala gasilska straža.

Škoda zaradi požara se še ocenjuje, po prvih ocenah je nastala velika materialna škoda - tako v pisarniških prostorih kot v prostorih prodajalne in skladišča. Policisti in kriminalisti vzrok požara še preiskujejo.

Iz Mercatorja pa so na poizvedovanje Primorskih novic odgovorili, da je po prvih ugotovitvah zagorelo zaradi kratkega stika. "Škodo še ocenjujemo, potrudili pa se bomo, da bo trgovina čimprej odprta za naše kupce," so še dodali.