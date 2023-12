Ognjeni zublji zajeli leseni objekt s kmetijsko mehanizacijo

Gasilci so požar uspešno pogasili, ena oseba se je nadihala dima in bila z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti so kraj zavarovali in bodo v nadaljevanju opravili ogled.

Kriminalisti preiskujejo vzrok požara, ki zaenkrat še ni znan, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.