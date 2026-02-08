Zagorela hiša, nastala večja materialna škoda

V pisarni se pogovarjata sodelavca, moški in bjonda: Moški: “Uf, meni se ne da več! En teden dopusta bom vzel!” Bjonda: “Kako ti bo pa to uspelo? Saj veš, kakšen je naš šef glede dopusta.” Moški: “Poglej!” Moški, spleza na omaro in se zahaklja z nogami, tako da visi z glavo navzdol. Ko pride šef v pisarno, ga začudeno pogleda in vpraša: “Čuj, kaj te ti tam delaš??” Moški: “Jaz sem luč!” Šef: “Ma kakšna luč pa si? Tebi se je odtrgalo, vzemi si en teden dopusta, da prideš malo k sebi!” Možakar spleza z omare in veselo odide domov, blondinka pa za njim. “Kam pa ti greš?” vpraša šef. Bjonda: “Domov, saj v temi ne morem delati!”