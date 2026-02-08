Blejski policisti so bili včeraj nekaj po 16. uri obveščeni, o požaru na stanovanjski hiši na območju Gorij. Gasilci so požar pogasili. Nastala je večja materialna škoda. Policisti so opravili ogled in bodo dogodek ustrezno evidentirali, so sporočili s PU Kranj.
Črna kronika
Zagorela hiša, nastala večja materialna škoda
