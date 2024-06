Zagorela osnovna šola v Tržiču, stavbo so evakuirali

Tržiški policisti so bili okoli 14.50 obveščeni o požaru na eni izmed vzgojno izobraževalnih ustanov na območju Tržiča. "Interventne službe so na kraju in izvajajo aktivnosti," sporočajo iz PU Kranj.

Po prvih podatkih naj bi zagorelo ostrešje stavbe. "Vse osebe so bile evakuirane, glede na podatke, s katerimi razpolagamo, ni nihče telesno poškodovan," še dodajajo policisti.