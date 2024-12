Zagorela škatla ob kuhinjski plošči, stanovalka lažje poškodovana

Ogenj se je nato razširil na kuhinjsko napo. Med gašenjem začetnega požara se je lahko telesno poškodovala stanovalka, ki so jo svojci odpeljali na pregled v zdravstveno ustanovo. Nastala je manjša premoženjska škoda. Požar so pogasili gasilci. Policisti zbirajo obvestila o požaru in vodijo postopek, so dodali na PU Kranj.

Nekaj po 17. uri pa so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru na območju Kamnika, kjer je zagorela nenaseljena hiša muzeja na prostem. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

"Po prvih podatkih naj bi zaradi do sedaj neznanega vzroka zagorelo v notranjosti lesenega objekta, ki je pogorel v celoti. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode," so sporočili s PU Ljubljana. Policisti o vseh okoliščinah požara še zbirajo obvestila in vodijo kriminalistično-forenzično preiskavo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.