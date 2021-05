V Novi Gorici zagorela streha novega pokritega bazena

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je na objektu v Novi Gorici zagorelo malo po 17. uri. Posredovali so gasilci PGD Nova Gorica in JZ GRD GE Nova Gorica, ki so požar omejili in pogasili.

Kot so za 24ur.com pojasnili na PU Nova Gorica, sta dva delavca na strehi bazena na Rejčevi ulici izvajala dela s hidroizolacijo. Ko sta zaključila z delom in odšla, se je čez nekaj minut vnel požar. Ogenj so pogasili gasilci, ki so prihiteli na kraj dogodka.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, je pa nastala materialna škoda, ki po oceni Policije znaša med 5 in 10.000 evrov.

Policisti bodo o dogodku podali poročilo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

"Danes malo po 17. uri je na gradbišču novega pokritega bazena v središču Nove Gorice pri polaganju strešne izolacije prišlo do požara. Kljub takojšnjemu posredovanju delavcev se je požar širil. Pogasili smo ga gasilci Gasilske enote Nova Gorica in PGD Nova Gorica, ki smo nato tudi preventivno odstranili pribl. 20 kvadratnih metrov strešne kritine," je Gasilska enota Nova Gorica zapisala na svojem Facebookovem profilu.