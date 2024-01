Zagorela vzmetnica, policista razbila okno in rešila obnemoglo starejšo gospo

Ljubljanski policisti so bili v soboto okoli 8.30 obveščeni o požaru v enem izmed stanovanj na območju Šiške. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je zagorelo v večstanovanjskem objektu, v katerem je bila onemogla oseba. Zaradi požara je bilo celotno stanovanje zadimljeno.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je zaradi sedaj neznanega vzroka zagorela vzmetnica v spalnici stanovanja, kjer se je nahajala starejša stanovalka. Policisti, ki so prvi prispeli na kraj, so skozi okno pritličnega stanovanja takoj vstopili v objekt in našli obnemoglo osebo. Iz stanovanja so jo skozi okno nato rešili tudi ob pomoči gasilcev, ki so prispeli na kraj.

Gasilci so manjši požar, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, pogasili. Gasilci GB Ljubljana in PGD Zgornja Šiška so iznesli onemoglo osebo, pogasili požar, prezračili prostore in opravili pregled s termovizijsko kamero. Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli tri osebe.