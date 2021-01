Poškodovane štiri stanovanjske hiše, vzrok bi lahko bila peč na drva

Z obsežnim požarom se je borilo kar 110 gasilcev iz devetih gasilskih društev – PGD Višnja Gora, Stična, Kriška vas, Vrh pri Višnji Gori, Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični, Ambrus, Krka in Zagradec na Dolenjskem. Požar jim je do 22. ure uspelo pogasiti, ponoči je na terenu ostala požarna straža.

V starem mestnem jedru Višnje Gore v občini Ivančna Gorica je včeraj ob 17.41 zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Zaradi vetra in strnjene postavitve hiš se je požar razširil še na ostrešji dveh hiš, tretjo pa poškodoval, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje.

O požaru v stanovanjski hiši v Višnji Gori so bili nekaj pred 18. uro obveščeni tudi policisti. Ti so na kraju ugotovili, da so zagorela ostrešja štirih stanovanjskih hiš, ki stojijo ena ob drugi. Gasilci so več ur gasili požar, iz stavb pa so evakuirali 18 oseb. V dogodku ni bil nihče poškodovan, je pa nastala večja gmotna škoda, saj objekti trenutno niso primerni za bivanje, je sporočila Aleksandra Golec , predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Ljubljana. "Kriminalisti bodo danes opravili ogled kraja požara z namenom ugotovitve vzroka, o vseh znanih dejstvih pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo," je dodala.

Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad si je že zjutraj na terenu ogledal stanje. "Ravno smo na terenu, slabo kaže," je za 24ur.com dejal v telefonskem pogovoru. "Ob dnevni svetlobi so se pravzaprav pokazale vse posledice in razsežnost požara," je dejal. "Tri hiše so precej uničene, ostrešje ene pa v celoti. Škoda je ogromna."

S štabom Civilne zaščite (CZ) se zdaj pogovarjajo, kako najprej pristopiti k zaščiti objektov in jih zavarovati pred nadaljnjo škodo. "Govorimo tudi o tem, kako kasneje pomagati–vsaj za silo," je dodal. Po njegovih besedah je govora o treh enostanovanjskih hišah, ki pa se držijo skupaj. "Imajo skupno ostrešje in zidove. To je staro mestno jedro in gradnja je temu primerna." K zahtevnosti intervencije je prispeval tudi močan veter, ki je oteževal gašenje.

Kot smo poročali že sinoči, je ogenj dom vzel trem družinam. Kot je povedal Strnad, so vse tri začasno namestili drugje – dve družini sta noč preživeli pri sosedih, ena je odšla k sorodnikom. "Z lastniki smo se že včeraj na hitro pogovorili, zdaj bomo morali najti trajnejšo rešitev. Hiše so namreč neprimerne za bivanje in jih bo treba temeljito prenoviti."

Vzrok požara še ni znan, župan pa meni, da bi lahko bilo kaj v zvezi z ogrevanjem. "Ugibanja gredo v smeri peči na drva," je še nakazal.