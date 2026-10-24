Zagorelo 27 ton odpadnih pnevmatik

Požar je izbruhil okoli 23. ure zvečer.
Gasilci iz PGD Tolmin, PGD Most na Soči, PGD Dolenja Trebuša in PGD Ponikve - Planota so morali zaradi velike količine gorečih pnevmatik požarišče skozi noč, vse do jutranjih ur, s pomočjo težke mehanizacije postopoma prekopavati, odkrivati skrita žarišča in jih zalivati s peno.
Pri tem jim je pomoč s svojo tehniko nudila tudi Komunala Tolmin, so zapisali na družbenem omrežju. Po končanem gašenju je na kraju ostala gasilska straža, ki je skrbela za nadzor nad požariščem.
"Takšne intervencije zahtevajo veliko vztrajnosti, usklajenega sodelovanja in dolgotrajnega dela na terenu, tudi ko se zdi, da je požar že pod nadzorom," so dodali.
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