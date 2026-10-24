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Črna kronika

Zagorelo 27 ton odpadnih pnevmatik

Volče, 24. 10. 2026 12.30 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
M.V.
Požar v zbirnem centru za odpadke v Volčah

Požar se je zgodil v zbirnem centru za odpadke v Volčah. Pri gašenju je sodelovalo 67 gasilcev, ki so požar omejili in pogasili. A to še ni bil konec dela za gasilce ...

Požar je izbruhil okoli 23. ure zvečer.

Gasilci iz PGD Tolmin, PGD Most na Soči, PGD Dolenja Trebuša in PGD Ponikve - Planota so morali zaradi velike količine gorečih pnevmatik požarišče skozi noč, vse do jutranjih ur, s pomočjo težke mehanizacije postopoma prekopavati, odkrivati skrita žarišča in jih zalivati s peno. 

Pri tem jim je pomoč s svojo tehniko nudila tudi Komunala Tolmin, so zapisali na družbenem omrežju. Po končanem gašenju je na kraju ostala gasilska straža, ki je skrbela za nadzor nad požariščem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Takšne intervencije zahtevajo veliko vztrajnosti, usklajenega sodelovanja in dolgotrajnega dela na terenu, tudi ko se zdi, da je požar že pod nadzorom," so dodali.

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požar pnevmatike volče

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KOMENTARJI19

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ares2
24. 10. 2026 13.57
ah, tako se znebiš odpatkov, pa še mogoče odškodnino dobiš...
Odgovori
0 0
roberto1234
24. 10. 2026 13.56
zanimivo da skladišča z novimi gumami pa se nikoli ne vžgejo
Odgovori
0 0
Definbahija
24. 10. 2026 13.46
Kdo je pa to zakuril? Tudi levaki tako kot naj bi vse kar ni po godu desnim?
Odgovori
+0
1 1
HardKore
24. 10. 2026 13.44
Pobrat davek oz kavcijo za razgradnjo gum, potem pa zažgat... čisti dobiček, gasilci so itak zastonj
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1888402
24. 10. 2026 13.40
Itak, da goljufija ...
Odgovori
-1
1 2
Julijann
24. 10. 2026 13.39
To je pa ogr9mn9 prispevalo k zelenem prehodu.
Odgovori
-1
1 2
nagec123
24. 10. 2026 13.28
Treba je bilo izprazniti zaloge,... sedaj pride nov val starih pnevmatik...
Odgovori
+3
5 2
Trikrat cepljen
24. 10. 2026 13.25
Stalna praksa.
Odgovori
-2
1 3
Prelepa Soča
24. 10. 2026 13.38
Kako veš, si iz Volč? Po mojem si prevečx ceplnen... saj veš kam.
Odgovori
+2
3 1
Uroš
24. 10. 2026 13.20
Zeleni prehod.
Odgovori
+2
4 2
Tomaž Hacin
24. 10. 2026 13.10
To se dogaja zaradi neučinkovitega recikliranja in nesposobnih firm, ki za to še dobijo denar.
Odgovori
+7
9 2
lakala28
24. 10. 2026 13.26
A gume tudi? Zakaj bi se gume same vžgale?
Odgovori
+0
2 2
r h
24. 10. 2026 13.06
Kriva je buba mara.
Odgovori
+0
3 3
Anion6anion
24. 10. 2026 13.05
Pa smo se spet znebili odpadkov in to brez sežigalnice 😅
Odgovori
+17
19 2
Omizje
24. 10. 2026 13.01
plansko zažgano izstavit jim račin za gašenje
Odgovori
+15
17 2
Lark
24. 10. 2026 12.58
naključje?
Odgovori
+2
4 2
Nace Štremljasti
24. 10. 2026 12.51
priprave na večer čarovnic
Odgovori
+1
4 3
Čiki so elite
24. 10. 2026 12.51
O joj zdej pa lahko dajo nove tam :)
Odgovori
+0
2 2
Slash
24. 10. 2026 12.46
Lepe pnevmatike lepo gorijo... Sedaj je prostor za nove...
Odgovori
+15
17 2
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