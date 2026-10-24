Zagorelo 27 ton odpadnih pnevmatik

Požar je izbruhil okoli 23. ure zvečer.

Gasilci iz PGD Tolmin, PGD Most na Soči, PGD Dolenja Trebuša in PGD Ponikve - Planota so morali zaradi velike količine gorečih pnevmatik požarišče skozi noč, vse do jutranjih ur, s pomočjo težke mehanizacije postopoma prekopavati, odkrivati skrita žarišča in jih zalivati s peno.

Pri tem jim je pomoč s svojo tehniko nudila tudi Komunala Tolmin, so zapisali na družbenem omrežju. Po končanem gašenju je na kraju ostala gasilska straža, ki je skrbela za nadzor nad požariščem.