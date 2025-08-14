Zagorelo je v zbirnem centru Dragonja

V občini Piran je zagorelo v zbirnem centru Dragonja, ki je v upravljanju občinskega komunalnega podjetja Okolje Piran. Vodja gasilske intervencije prebivalce Svetega Petra in Dragonje poziva, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zaprejo okna stanovanj in hiš, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Koper.