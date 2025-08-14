Svetli način
Črna kronika

Zagorelo je v zbirnem centru Dragonja

Dragonja, 14. 08. 2025 21.59 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , M.V.
V občini Piran je zagorelo v zbirnem centru Dragonja, ki je v upravljanju občinskega komunalnega podjetja Okolje Piran. Vodja gasilske intervencije prebivalce Svetega Petra in Dragonje poziva, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zaprejo okna stanovanj in hiš, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Koper.

gasilci, splošna-7 FOTO: Luka Kotnik

Več sledi.

dragonja požar zbirni center
