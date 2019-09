Zaradi požara v Stegnah sedem ljudi brez strehe nad glavo

Policisti so končali ogled kraja požara v ljubljanskih Stegnah. Ugotovili so, da je zagorelo med delom z električnim orodjem, pri čemer ni bilo poskrbljeno za varnost. Zagorele so pnevmatike, nato pa je ogenj zajel še stanovanjski objekt zraven. Dve enoti v tem objektu zaradi posledic požara in gašenja nista primerni za bivanje.

Kriminalisti so končali ogled kraja včerajšnjega požara v ljubljanskih Stegnah. "Požar je izbruhnil pri opravljanju dela z električnim orodjem, pri čemer ni bilo zagotovljenih pogojev za varno delo. Nastalo je za nekaj deset tisoč evrov materialne škode," je prve izsledke preiskave strnila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec. Zagorele so pnevmatike ob barakarskem naselju, ogenj pa se je razširil tudi na stanovanjski del barak. Dve stanovanji sta zaradi posledic požara in gašenja neprimerni za bivanje, za začasno nastanitev za sedem stanovalcev je poskrbel oddelek za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana. FOTO: Sandi Zajc Gasilec poškodovan Na intervenciji je sodelovalo skupaj 168 gasilcev in pripadnikov drugih intervencijskih služb, so zapisali na Facebookovi strani Gasilske brigade Ljubljana. Gasilci so klic z informacijo o požaru prejeli ob 16.25. Kmalu po prihodu jim ga je uspelo omejiti, tako da ni bilo več nevarnosti širjenja ognja na sosednje objekte, nekaj minut pred 19. uro pa so ga povsem pogasili. Intervencija je bila končana ob 21. uri. Med gašenjem se je poškodoval en gasilec, zaradi vdihovanja dima pa so zdravniško pomoč preventivno poiskali še štirje stanovalci, je še sporočila predstavnica policije. Dodala je, da sta zaradi posledic požara in gašenja dve bivalni enoti v stanovanjskem objektu neprimerni za bivanje. Zaradi sumov storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti policisti nadaljujejo preiskavo.