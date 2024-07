Zagorelo na območju centra za ravnanje z odpadki na Viču

Popoldan so bili policisti obveščeni o požaru v centru za ravnanje z odpadki na območju Viča. Požar je bil do 16.40 pogašen. Na terenu je bilo 24 gasilskih vozil in 73 gasilcev.

"Zaradi širjenja dima okoliškim prebivalcem svetujemo, da zaprejo okna, izklopijo prezračevalne naprave in se po nepotrebnem ne zadržujejo v okolici," so sporočili iz Gasilske zveze Ljubljana. "Prav tako naj upoštevajo navodila policistov na kraju in ne ovirajo dela intervencijskih služb," so dodali policisti.