Zagorelo na Rečici ob Savinji: objekt, stroji in proizvodi so v celoti uničeni

Gasilci so poziv dobili nekaj čez eno uro zjutraj. "Požar je zelo velik. Zagorela je mizarska delavnica, kjer je ogromno suhega lesa, zato si lahko predstavljate, da se je zelo hitro razširil," pravi poveljnik PGD Rečica ob Savinji Matjaž Goličnik . "Objekt je popolnoma uničen," je dejal, a dodal, da so okolico obvarovali.

Ogenj je zajel več hal, pogorelo pa je 5000 kvadratnih metrov površine. Objekt, stroji in proizvodi so v celoti uničeni, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Pri gašenju požara je sodelovalo deset gasilskih društev, in sicer gasilci iz PGD Rečica ob Savinji, Grušovlje, Pobrežje ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Radmirje, Šmartno ob Dreti, Bočna in Gorica ob Dreti.

Sprva je na kraj prihitelo 90 gasilcev, okoli pol osme ure zjutraj je prišlo do izmene ekip. Okoli pol devetih je na kraju ostalo še 60 gasilcev, ki so začeli s sanacijo in gašenjem posameznih žarišč.

Zaradi izjemno velike porabe požarne vode so dežurni delavci Komunale Mozirje zagotovili dodatno prečrpavanje vodovodnega sistema v tamkajšnji rezervoar, so še sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.