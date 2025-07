Omejili obsežen požar na območju Nadgorice, evakuirali bližnje hiše

Danes nekaj minut po 19. uri je na območju Nadgorice pri Šentjakobu izbruhnil gozdni požar. Na kraj dogodka so prihiteli gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter ljubljanska prostovoljna gasilska društva. Intervencija je potekala v zahtevnih vremenskih in terenskih razmerah.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, se je po doslej znanih podatkih požar razširil na več kot dva hektarja gozda in se tudi približal nekaj hišam, zato je bilo nekaj prebivalcev preventivno evakuiranih. Gasilska intervencija na kraju poteka, policist pa so zavarovali okolico in skrbijo za evakuacijo stanovalcev.

Vse okoliške prebivalce so pozvali naj se umaknejo na varno, spremljajo obvestila v medijih in striktno upoštevajo navodila gasilcev in policistov na kraju. Vse ostale naprošajo, da se kraju zaradi lastne varnosti ne približujejo in naj ne ovirajo dostopa intervencijskim službam na kraju. Prav tako pozivajo, da na območju ne uporabljajo morebitnih dronov, saj lahko s tem ogrožajo posadke helikopterjev in letal, ki so bili vključeni v gašenje.