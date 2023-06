Zagorelo nakupovalno središče na Polzeli

Ponoči ob 1.24 je na Glavnem trgu na Polzeli zagorelo v gostinskem lokalu nakupovalnega središča, ogenj pa se je razširil tudi na ostrešje objekta v izmeri približno 20 x 20 metrov, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Polzela, Ločica ob Savinji, Andraž nad Polzelo, Žalec in Braslovče so požar omejili in pogasili, odstranili pločevinasto kritino in pregledali objekt.