Zagorelo pod balkonom v Ljubljani

V Ljubljani je ponoči zagorelo. Ob 22.44 je pod balkonom bloka v Kržičevi ulici v Ljubljani zagorela vzmetnica. Ogenj je že zajel prva okna in pročelje stavbe, so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje. Bližnji stanovalci so pri tem slišali tudi pokanje.

Na kraju so zelo hitro posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so požar pogasili. Nastala je materialna škoda.