Znova gorelo v Surovini: škoda bi lahko znašala do pol milijona evrov

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Brezje so zapisali, da so obvestilo o požaru v družbi za predelavo odpadkov Surovina prejeli ob 1:56.

V zgodnjih jutranjih urah so bili mariborski policisti obveščeni o požaru v okolici Tezna v Mariboru. Zagorelo je v kovinskem objektu, v katerem naj bi bili odpadki in stroj za njihovo obdelavo.

Pri gašenju požara je sodelovalo 25 gasilskih vozil in 84 gasilcev iz PGD Brezje, Pobrežje, Dogoše, Pekre, Razvanje, Radvanje in Studenci ter Gasilske brigade Maribor. Gasilci so s skupnimi močmi preprečili širjenje požara na sosednjo halo ter ga uspešno pogasili.

Po prvih informacijah bi lahko škoda znašala med 100 tisoč in 500 tisoč evri. Policija opravlja ogled kraja, prav tako pa nadaljuje z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin, ki so privedle do tega dogodka.

V Surovini je v preteklosti sicer že nekajkrat zagorelo, samo septembra 2023 je zagorelo kar trikrat v enem mesecu.