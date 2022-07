Zagorelo na Krasu, v pripravljenosti tudi italijanski gasilci

Poklicna gasilka enota Nova Gorca je bila nekaj po 16. uri popoldan obveščena o požaru nad cesto Miren-Opatje Selo. Na Gasilski enoti so nam potrdili, da so na terenu že gasilci obeh severnoprimorskih gasilskih zvez. Požar trenutno še ni omejen in se širi.

"Poteka največja intenziteta gašenja požara, zato vam ne moremo potrditi, koliko gasilcev je na terenu, niti ne vemo, kako obsežen je požar," so nam še povedali na gasilski enoti.

Pri gašenju pomaga tudi prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici. povedali so, da je iz njihovega društva na teren odšlo 15 gasilcev in štirje gasilski tovornjaki. "Prezgodaj je, da bi lahko ocenili obsežnost in zahtevnost požara, vendar pa gašenje pri takih temperaturah in ob takih vremenskih pojavih ni enostavno," so še dodali.