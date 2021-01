Zagorelo v bloku, evakuirali šest stanovalcev

Ljubljanske policiste so v četrtek malo pred 16.30 obvestili o požaru v bloku na Rakuševi ulici. Ugotovili so, da je v sedmem nadstropju zagorela posoda z razkužilom, ki jo je uspelo pogasiti enemu od stanovalcev. Pri tem je nastala večja količina dima, zato je bilo vse sedmo nadstropje zadimljeno, več stanovalcev pa se je nadihalo dima.

Policisti, ki so prvi prispeli na kraj dogodka, so takoj začeli z evakuacijo stanovalcev sedmega nadstropja. Šest so jih evakuirali iz zadimljenih stanovanj in vetrolova, kamor so se zatekli. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s PU Ljubljana.

Gasilci so nato prezračili prostore, da so se stanovalci lahko vrnili v svoja stanovanja."Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, saj obstaja sum, da je neznani storilec namenoma zažgal posodo z razkužilom in tako storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti," so dodali na Policiji.