Zagorelo v bloku, evakuirali stanovalce, ena oseba poškodovana

Požar je izbruhnil nekaj minut čez 15. uro v stanovanjskem bloku. Policisti so na kraju zavarovali območje in izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Po prvih informacijah je poškodovana ena oseba. Nudili so ji medicinsko pomoč in jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Ob tem so evakuirali so stanovalce bloka.

Požar je izbruhnil v stanovanju v bloku na Korčetovi ulici. Poškodovana naj bi bila ženska, k stanuje v stanovanju, kjer je izbruhnil požar, je na spletni strani poročal časnik Večer.

Po končanem gašenju bodo policisti opravili ogled kraja požara. Sam vzrok požara in gmotna škoda zaenkrat še nista znani.