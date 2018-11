Zagorelo v bloku, stanovalce evakuirali, stanovanje uničeno

Ob 5.55 je v Groharjevem naselju v Škofji Loki zagorelo v večstanovanjskem objektu.

Gorelo je celotno stanovanje, garsonjera v 1. nadstropju stanovanjskega bloka. "Ko smo prišli na kraj požara, se je ogenj razplamtel že skozi okno in vhodna vrata," je za 24ur.com povedal vodja intervencije Andrej Štremfelj.

Požar je gasilo šest gasilskih enot iz petih prostovoljnih društev (PGD Škofja Loka, Stara Loka, Virmaše Sv. Duh, Gosteče, Trata) in poklicni gasilci iz JZ GRS Kranj – skupaj 64 gasilcev.

Po besedah Štremflja so istočasno začeli gasiti tako pri oknu kot vratih, požar pa so imeli v nekaj minutah pod nadzorom.

"Ko smo požar uspeli omejiti in hodnik prezračiti, smo stanovalce umaknili iz objekta," je razložil vodja intervencije. Skupno so evakuirali 25 stanovalcev, ki so jih nato pregledale in oskrbele ekipe NMP Škofja Loka. "Podatkov, da bi bil kdo poškodovan, zaenkrat ni, je bila pa posameznikom nudena pomoč zaradi vdihavanja dima," pa pravi predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Kranj Bojan Kos.

Aktiviran je bil tudi poveljnik CZ Škofja Loka, ki bo organiziral začasno namestitev za evakuirane. Te so sprva namestili v bližnji gasilski dom, kjer so jih policisti popisali.

Ogenj je že pogašen. Aktivnosti policije in interventnih služb na kraju še potekajo.