Zaradi iskre in plišaste igrače zagorelo: osebo prepeljali v bolnišnico

Zagorelo je v stanovanju stanovanjskega bloka na Ledavski ulici 19/b v Murski Soboti, kjer je stanovalka v bližini plišaste igrače prižgala predmet, ki je povzročil iskro. Ta je zanetila tlenje na plišasti igrači, nato pa je zagorela postelja. Stanovalka je bila zaradi opeklin po roki prepeljana v Splošno bolnišnico Murska Sobota. V požaru je po nestrokovni oceni nastala materialna škoda v višini 15.000 evrov. Požar so pogasili gasilci PGD M. Sobota in PGD Bakovci, so sporočili s PU Murska Sobota.