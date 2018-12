Zagorelo v bloku v Ljubljani: v voziček vrgli petarde

Okoli 17. ure so gasilci in policisti odhiteli v Štepanjsko naselje v Ljubljani. Prejeli so namreč obvestilo, da je v pritličju stanovanjskega bloka na Jakčevi ulici zagorelo.

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so med ogledom kraja in po zbranih obvestilih ugotovili, da naj bi v predprostoru vhoda v blok neznanci odvrgli petarde v otroški voziček. Ta je nato zagorel.

Policisti, ki so bili med prvimi na kraju, so požar tudi pogasili, so sporočili iz PU Ljubljana. Evakuacija stanovalcev iz bloka ni bila potrebna, so pa zaradi vdihavanja dima trije policisti, ki so posredovali na kraju, potrebovali zdravniško pomoč.

V zvezi z dogodkom pa še naprej nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

V dogodku je nastalo za 10.000 evrov materialne škode, so še ocenili na PU Ljubljana.

Zagorela tudi vrtna lopa

Le nekaj minut zatem je zagorela tudi vrtna lopa na vrtičkih v Štepanjskem naselju. Gasilci so požar pogasili.