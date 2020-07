Zagorelo v bloku v Mežici: evakuirali 40 stanovalcev

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je včeraj ob 22.42 v Prežihovi ulici v Mežici zagorelo v kletnih prostorih večstanovanjskega objekta. "Posredovali so gasilci iz PGD Mežica, Črna na Koroškem in Prevalje. Pogasili so požar, štirideset stanovalcev umaknili na varno in prezračili prostore," so zapisali.

Reševalci z Zdravstvenega reševalnega centra Koroška (enota Ravne na Koroškem) so pregledali in pomagali petim stanovalcem, ki so se nadihali dima. Dvanajst stanovalcev je prenočilo drugje.