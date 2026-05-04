Črna kronika

Zagorelo v bloku v Šiški, prebivalce evakuirali

Ljubljana , 04. 05. 2026 08.06 pred eno minuto 1 min branja 0

A.K.
Gasilci

V kleti večstanovanjskega objekta v Šiški je zagorelo. Med intervencijo so bili stanovalci preventivno evakuirani, škoda pa je ocenjena na več tisoč evrov. Preiskava okoliščin dogodka se nadaljuje.

Včeraj, okoli 19. ure, so bili policisti obveščeni o požaru v kleti večstanovanjskega bloka na območju Šiške. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj. Prav tako so bili evakuirani stanovalci stavbe.

Gasilci.
FOTO: Luka Kotnik

V požaru ni bil nihče poškodovan, stanovalci stavbe so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja. Vzrok za nastanek požara, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode, še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil, ogleda kraja dejanja in kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana. 

Dojenček joka, ko odideš? Tako mu olajšaš strah pred ločitvijo
