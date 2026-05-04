Zagorelo v bloku v Šiški, prebivalce evakuirali

Včeraj, okoli 19. ure, so bili policisti obveščeni o požaru v kleti večstanovanjskega bloka na območju Šiške. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj. Prav tako so bili evakuirani stanovalci stavbe.

V požaru ni bil nihče poškodovan, stanovalci stavbe so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja. Vzrok za nastanek požara, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode, še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil, ogleda kraja dejanja in kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.