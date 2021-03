Zagorelo v domu starejših v Žalcu, eno osebo prepeljali v bolnišnico

Več informacij o obsegu in posledicah požara bodo lahko v Gasilski zvezi Žalec posredovali pozneje zvečer. Direktor doma Tomaž Lenar pa je povedal, da si je ena izmed stanovalk na oddelku za dementne prižgala cigareto, potem pa sta zagorela posteljnina in vzmetnica. Zaposleni so se zelo hitro odzvali in so sami pogasili požar.

Stanovalka je utrpela manjše opekline na rokah, je še dejal Lenart.