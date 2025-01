Zagorelo v drvarnici, ogenj se je nato razširil še na stanovanjsko hišo

Policijska uprava (PU) Novo mesto je bila v noči na četrtek obveščena o požaru v Velikem Mraševem. "Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zagorelo v drvarnici, ogenj pa se je razširil na ostrešje objekta in ostrešje stanovanjske hiše," so zapisali.

Požar je izbruhnil okoli 1. ure, zagorel je nadstrešek gospodarskega objekta, ognjeni zublji pa so se širili na stanovanjsko hišo. Na teren so se med prvimi odpravili gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Krško.

"Med vožnjo do kraja intervencije smo dobili informacijo, da gre za požar nadstreška, v katerem je osebno vozilo, in dveh stanovanjskih hiš. Ob prihodu na kraj je sledil ogled mesta požara in razdelitev nalog enotam na mestu intervencije. Požar na nadstrešku, osebnem vozilu in skladovnici drv je bil popolnoma razvit in se je hitro širil na streho stanovanjske hiše v neposredni bližini," so intervencijo opisali na PGE Krško.

Gasilci so požar hiše omejili, razkrili streho na območju požara in pogasili posamezna žarišča. S hitrim ukrepanjem so preprečili, da bi se požar razširil še na sosednji gospodarski in stanovanjski objekt.

Poleg gasilcev PGE Krško so na kraju posredovali tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Malega Mraševega, Podbočja in Kostanjevice na Krki. Na intervenciji je tako sodelovalo skupno 38 gasilcev in 11 gasilskih vozil. Po tem, ko so požar pogasili, je nekaj gasilcev ostalo na gasilski straži. Intervencija se je zaključila ob 6. uri.

Po oceni oškodovancev je v požaru nastalo za okoli 40.000 evrov škode, so sporočili iz PU Novo mesto. Kriminalisti bodo danes opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara. O vseh ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.