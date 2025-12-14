Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Zagorelo v enem od skladišč BTC-ja, gasilci so na delu

Ljubljana, 14. 12. 2025 11.35 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
U.Z. , L.M.
Komentarji
10

V skladišču trgovine Spar na Letališki cesti v Ljubljani je zagorelo. Na kraju dogodka so gasilci in policisti, v nebo se dviga gost dim. Po podatkih Policije so se vsi ljudje iz objekta pravočasno umaknili in naj ne bi bil nihče poškodovan.

Nekaj po 10. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v skladiščnih prostorih podjetja na Letališki ulici v Ljubljani. Na kraju intervencija še vedno poteka. 

"Po doslej znanih podatkih so vse osebe zapustile objekt, v katerem gori, in naj ne bi bil nihče poškodovan," so sporočili policisti.

Kraj požara so zavarovali, z ogledom samega kraja pa bodo pričeli, ko bo požar pogašen in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo.

Na Gasilski Brigadi Ljubljana so za 24ur.com lahko le potrdili, da gori skladišče v BTC-ju. Na delu je več deset gasilcev, točne številke še nimajo. 

Intervencija poteka, več informacij nam bodo lahko povedali pozneje.

btc požar skladišče ljubljana
Naslednji članek

Trčenje treh vozil pri Litiji: v nesreči umrla 49-letna sopotnica

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
14. 12. 2025 11.57
+1
Ta teden odpade popust 25% ... !!!
ODGOVORI
1 0
Minifa
14. 12. 2025 11.56
+0
Po novem letu bodo pa gorele vse deponije odpadkov..zapomnite si to ))) To je STANDARD..
ODGOVORI
3 3
Prototip
14. 12. 2025 11.53
+3
samotaže 100%,,paket z vnetljivo snovjo se vžge na časovnik ali daljinsko,,,,
ODGOVORI
5 2
Minifa
14. 12. 2025 11.53
+2
Nadaljuje se tradicija nizko požgat, visoko zavarovat.
ODGOVORI
4 2
vrtnar _
14. 12. 2025 11.52
+7
je požigalec ful zašvical
ODGOVORI
7 0
boslo
14. 12. 2025 11.53
-5
Kak veš, da je bil moški?
ODGOVORI
0 5
piko3
14. 12. 2025 11.49
+2
Pa ne bo božičnice!
ODGOVORI
4 2
Finfer
14. 12. 2025 11.49
+3
Sumljivo pogosto gori v teh trgovskih skladiščih verjetno lastniki tako pridejo do dodatnega zaslužka ko goljufajo zavarovalnice še posebno spar je znan po teh prevarah zavarovalnic !!
ODGOVORI
7 4
NotMe
14. 12. 2025 11.48
+6
Tole ni normalno, dva dni nazaj šola sredi noči, v nedeljo pa skladišče. No, zdaj vsaj vem, zakaj so tulili mimo hiše.
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385