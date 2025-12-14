Zagorelo v enem od skladišč BTC-ja, gasilci so na delu

Nekaj po 10. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v skladiščnih prostorih podjetja na Letališki ulici v Ljubljani. Na kraju intervencija še vedno poteka.

"Po doslej znanih podatkih so vse osebe zapustile objekt, v katerem gori, in naj ne bi bil nihče poškodovan," so sporočili policisti.

Kraj požara so zavarovali, z ogledom samega kraja pa bodo pričeli, ko bo požar pogašen in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo.