Zagorelo v enem od skladišč BTC-ja, gasilci so na delu

Nekaj po 10. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v skladiščnih prostorih podjetja na Letališki ulici v Ljubljani. Na kraju intervencija še vedno poteka.
"Po doslej znanih podatkih so vse osebe zapustile objekt, v katerem gori, in naj ne bi bil nihče poškodovan," so sporočili policisti.
Kraj požara so zavarovali, z ogledom samega kraja pa bodo pričeli, ko bo požar pogašen in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo.
- FOTO: Bobo
Na Gasilski Brigadi Ljubljana so za 24ur.com lahko le potrdili, da gori skladišče v BTC-ju. Na delu je več deset gasilcev, točne številke še nimajo.
Intervencija poteka, več informacij nam bodo lahko povedali pozneje.
