Zagorelo v eni od zaporniških sob na Dobu

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je ob 20.22 v Slovenski vasi, občina Šentrupert, zagorelo v zavodu za prestajanje kazni. Ogenj je vzplamtel v eni od zaporniških sob.

Zaposleni so začeli z gašenjem že pred prihodom gasilcev PGD Šentrupert, ki so požar dokončno pogasili, iznesli ožgane predmete, prezračili prostore in pregledali prostor s termovizijsko kamero. O požaru so obvestili vse pristojne službe.

Poveljnik Gasilske zveze Trebnje Janez Uhan nam je povedal, da so bile na terenu tudi njihove ekipe, a da na srečo ni šlo za hujši požar. V dogodku se, kot je dodal, ni poškodoval nihče.