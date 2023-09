Zagorelo v frizerskem salonu, kriminalisti ugotovili, da gre za požig

Policisti Policijske uprave Celje so bili v torek v jutranjih urah obveščeni, da je na Ostrožnem v Celju zagorelo v frizerskem salonu. Uprava RS za zaščito in reševanje je informacijo o požaru prejela nekaj pred 6.29 zjutraj.

Odzvali so se gasilci PGE Celje in PGD Ostrožno, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, iznesli tleč material in ga nato dokončno pogasili. A ogenj je kljub temu prostor v celoti uničil.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Celje so z ogledom kraja ugotovili, da je šlo za požig. V primeru še nadaljujejo z zbiranjem obvestil.