Zagorelo v garažah na Linhartovi cesti v Ljubljani

Bralec nas je obvestil o požaru za Bežigradom v Ljubljani.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so za 24ur.com pojasnili, da so bili okoli 11. ure obveščeni, da se iz garaž na Linhartovi cesti vali dim. Na kraj so bili napoteni gasilci in policisti. Po prvih zbranih obvestilih naj bi zagorelo v garaži, požar pa so gasilci že uspeli pogasiti.

Ko bodo zaključene vse aktivnosti policistov in gasilcev, nam bodo posredovali več informacij.

Po naših neuradnih informacijah naj bi v garaži zagorel avtomobil, ogenj pa naj bi se razširil še na štiri druge avtomobile.