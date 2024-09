Zagorelo v Golf klubu Cubo Smlednik

V Golf klubu Cubo Smlednik je zagorelo. Na kraj dogodka so odhiteli gasilci iz Gasilske zveze Medvode in sosednjih društev in prav njim gre zahvala, da so ogenj hitro ustavili in zdaj že sanirajo požarišče. Iz fotografij je razvidno, da je šlo za požar večjega obsega. Policisti prosijo vse, da se na kraju dogodka ne zbirajo in ne ovirajo dela intervancijskih služb, prav tako pa naj upoštevajo navodila policistov na kraju.