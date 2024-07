Zagorelo v gospodarskem objektu, nastalo za 300.000 evrov škode

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so bili v nedeljo okoli 17. ure obveščeni o požaru v Iljaševcih, kjer je zagorelo v gospodarskem objektu, natančneje v šotoru.

Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je zagorel objekt za za shranjevanje sena in kmetijske mehanizacije. V požaru so bili uničeni objekt in kmetijska mehanizacija ter približno 500 bal sena. "Po nestrokovni oceni je nastalo za okrog 300.000 evrov škode. Požar so pogasili gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev. Dva gasilca, ki sta med gašenjem omagala zaradi visokih temperatur, sta bila odpeljana v bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da poškodb nista zadobila in sta bila po pregledu odpuščena iz bolnišnice," so še zapisali pri Policiji.