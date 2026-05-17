Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Zagorelo v proizvodni hali Celjskih mesnin

Celje, 17. 05. 2026 08.45 pred 40 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Požar v Celju

V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na Cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili s Policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zagorelo okoli 21.30. Celjski poklicni gasilci ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev Celje-Gaberje, Trnovlje, Škofja vas in Ljubečna so zavarovali kraj dogodka ter omejili, lokalizirali in pogasili požar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je danes za STA povedal, da je obsežen požar povzročil večjo gmotno škodo. Zagorelo je v delu obrata za predelavo mesa, na teren pa je bilo napotenih pet gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Gasilcem je požar uspelo lokalizirati po približno poldrugi uri od izbruha.

Čeprav požar navzven ni bil posebej viden, saj se je večinoma širil znotraj objekta, je škoda po prvih ocenah precejšnja. Tudi danes zjutraj je na območju navzoča gasilska straža, gasilci pa bodo dopoldne opravili dodaten pregled objekta, da bi zagotovili varnost za nadaljnje delo policistov in preiskovalcev.

Kako bo požar vplival na proizvodnjo v podjetju, za zdaj še ni znano. Vzrok požara bodo pristojni še ugotavljali.

V času intervencije so celjski gasilci občane in okoliške prebivalce zaprosili, da se ne približujejo kraju intervencije in da upoštevajo navodila intervencijskih služb. Po neuradnih informacijah STA je zagorelo v obratu Celjskih mesnin.

požar Celjske mesnine gasilci Celje proizvodna hala

V policiste vrgel prižgano molotovko, streljal in enega fizično napadel

Lažni SMS o prometnem prekršku: žrtvam pobrali več kot 4000 evrov

24ur.com Vzrok požara v Sparovi pekarni še ni znan, prav tako ne višina škode
24ur.com V Mariboru izbruhnil požar in povzročil večjo materialno škodo
24ur.com Na strmem pobočju kobariškega Stola izbruhnil požar
24ur.com Na strehi hale, ki je zagorela, naj ne bi bilo sončnih panelov
24ur.com Ob obali Sardinije zagorela 40-metrska luksuzna jahta
24ur.com Požar na celjskem sejmišču najverjetneje posledica požiga
24ur.com Vzrok požara v kemični tovarni najverjetneje pregretje dimnika
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
moskisvet
Portal
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
dominvrt
Portal
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713